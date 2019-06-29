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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YouTube kanalı açtı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, popüler video uygulaması YouTube'da açtığı kanalıyla, yayın hayatına başladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 18:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YouTube kanalı açtı!

YouTube, günümüzde siyasiler tarafından da aktif bir şekilde kullanılıyor. Sosyal medya platformlarının seçimlere etkisi son dönemde rahatlıkla görülebilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da bu konuda bir adım atıldı.

Cumhurbaşkanı’nın dijital medya paylaşımlarını yaptığı @RTEdijital hesabından kısa süre önce atılan tweet sosyal medyanın gündemi oldu. Zira, Cumhurbaşkanı bundan sonra YouTube‘da aktif olarak yer alacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YouTube kanalı açtı

RTErdogan kullanıcı adı ile YouTube’da yayın hayatına başlayan Erdoğan kısa süre içerisinde 19 bin aboneye ulaştı. Buna ek olarak Erdoğan’ın yayınladığı ilk video G20 Osaka Liderler Zirvesi Basın Toplantısı‘ndan yaptığı canlı yayın oldu.

(ShiftDelete)

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 18:05
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. YouTube
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