Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu’nda Japonya’da yaşayan Türk toplumuyla buluştuğu programda, “Nagoya’da bir başkonsolosluk açabiliriz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu’nda Japonya’da yaşayan Türk toplumuyla buluştuğu programda, “Nagoya’da bir başkonsolosluk açabiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu’nda Japonya’da yaşayan Türk toplumuyla buluştuğu programda, “Nagoya’da bir başkonsolosluk açabiliriz” dedi.

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