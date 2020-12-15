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Aktüel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 23:12:29 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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