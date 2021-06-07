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Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nu andı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nu andı

Yeniakit Publisher
2021-06-07 20:11:00 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nu andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli şairlerinden Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nu ölüm yıl dönümlerinde yad etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın eşsiz şahsiyetleri, büyük sevdaların, büyük davaların şairleri Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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