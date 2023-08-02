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Gündem Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! O bölgeler kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! O bölgeler kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Yeniakit Publisher
2023-08-02 07:04:00 -
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! O bölgeler kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verilirken, 4 ilde doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerler, "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Orta Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, "Küçük Sanayi Sitesi Projesi" kapsamında değerlendirilmek üzere Düzköy Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Artvin'in Şavşat ilçesi sınırları içerisinde bulunan Meydancık Mevkisi 1. Etap, 2. Etap ve 3. Etap Doğal Sit Alanı'nın, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki Tekkeönü köyü ile Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Hürmetçi Sazlığı Öneri doğal sit alanları, koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

 

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