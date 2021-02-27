  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına vatandaşlardan yoğun talep
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına vatandaşlardan yoğun talep

Ucuz gıda satışı için harekete geçildi. Marketlerin kar hırsları nedeniyle artırdıkları fiyatlara 'dur' diyecek önemli bir adım daha atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Tarım Kredi Kooperatifleri bu yıl sonuna kadar 180 olan market sayısını 500'e çıkaracak. Bu sayı 2022'de ise 1.000'i bulacak. Birinci kalite ürünün uygun fiyata satılacağı marketler için kiralamalar başladı. Açılışta öncelik büyük şehirlere verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 10:23:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına vatandaşlardan yoğun talep

Tarım Kredi'ye bağlı Birlik A.Ş. üzerinden yürütülecek olan marketleşmede öncelik büyük şehirlere verilecek. 30 büyük şehir başta olmak üzere tüm Türkiye'de market açılması planlanırken, dükkan kiralamaları da yapılmaya başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri, hemen her gün vatandaşlardan bulundukları yerde market açılması yönünde talep geldiğini belirtiyor.

Maliyetler minimum düzeye inecek

Birlik A.Ş.'nin bölge müdürlükleri üzerinden yürütülecek sistemde öncelikle depoların metrekareleri büyütülecek. Marketleşme için her noktada lojistik merkezleri açılacak. Böylece lojistik maliyetleri de düşürülecek. Marketleşmenin daha hızlı ve pratik açılabilmesi için depolara yakın yol güzergâhındaki illere de marketler açılacak.

Örneğin İstanbul'daki depoya gelen bir TIR'ın ulaşım güzergâhında bulunan Düzce, Darıca gibi ilçelere de marketler açılacak. İstanbul'a ürün bırakmak için yola çıkan bir TIR, bu yol üstünde bulunan marketlere de bırakarak geçecek. Bu sayede üründeki lojistik maliyetinin minimum düzeye çekilmesi hedefleniyor.

Birinci kalite ürünler uygun fiyata

Birinci kalite ürünün en uygun fiyatlarla halkla buluşturulacağı Tarım Kredi Birlik marketlerinde sözleşmeli tarım modeli uygulanıyor. Açılacak yeni marketlerde de aynı sistem devam edecek. Yerli olmayan hiçbir ürün raflarda yer bulamazken ana hedef çiftçin ürünlerini direkt üreticiden tüketiciye uygun fiyatlarla ulaştırmak olarak belirlendi.

Temel gıda ürünlerinin yanı sıra tamamen yerli ve milli olan Boron markalı deterjan ürünleri de yine marketlerde yer alacak. Ayrıca marketlerde coğrafi işaretli ürünler, kadın girişimcilerin el emeği üretimleri de özel bir köşede sergilenecek.

Vatandaşlar talepte bulundu

Kira anlaşmalarının başlatıldığı marketlerde en çok dikkat edilen husus ise ulaşılabilirlik. Kiralamalarda vatandaşın rahat ulaşabileceği lokasyonlar dikkate alınırken, merkezi nokta ve caddeler üzerinde mağaza aranıyor. Market sayısının artırılması kararının halk nezdinde de çok olumlu karşılandığını belirten Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri, hemen her gün vatandaşlardan bulundukları yerde market açılması yönünde talep geldiğini belirtiyor. Yetkililer, "Sadece bir günde 500'e yakın 'Burada da açın' mailini aldık. Bir bu kadar da telefon geldi. Vatandaş ilgisi çok yüksek" diye konuştu.

.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin küplere binecek! Libya'dan Türkiye'ye getirildi
Teknoloji

Putin küplere binecek! Libya'dan Türkiye'ye getirildi

Libya'da darbeci Hafter güçlerinden alınan Vatiye Hava Üssü’nde ele geçirilen Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemi Türkiye’ye getirild..
İtalya'nın taarruz helikopterinde yeni gelişme
Dünya

İtalya'nın taarruz helikopterinde yeni gelişme

İtalyan Ordusu, “2020 Silahlı Kuvvetleri Raporu”nda ülkenin yeni taarruz helikopteri AW249/AH-249 programına ilişkin gelişmelere de yer veri..
İran’a büyük şok! ABD saldırılarını destekliyoruz
Dünya

İran’a büyük şok! ABD saldırılarını destekliyoruz

ABD ordusunun dün Suriye’de İran destekli grupları hedef alması sonrası İngiltere'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay