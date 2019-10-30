Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdemiz olacak dediği Murat Karayılan mı? Mazlum Kobani Ferhat Abdi Şahin mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında terör örgütüne ilişkin olarak “İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır” açıklaması Türkiye gündemine bir anda bomba gibi düştü. Erdoğan’ın müjdemiz olacak dediği Murat Karayılan mı? Mazlum Kobani Ferhat Abdi Şahin mi? Sorularını sorgulamaya neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı, “Bazı ülkeler milli güvenliklerine tehdit olarak gördükleri teröristleri her nerede olursa olsun bulup ortadan kaldırıyorlar.

Övgüler dizdikleri teröristler dahildirÖyleyse Türkiye'nin de aynı hakka sahip olduğunu kabul ediyorlar demektir. Buna ellerini sıktıkları, övgüler dizdikleri teröristler de dahildir. İnşallah yakında bu konuda milletimize müjdelerimiz olacaktır” açıklamasına yönelik sorulan 'Bu kişi Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin mi?' sorusuna şöyle cevap verdi: Bu işlerin haberi verilir mi?“Niye acele ediyorsun. Bu işlerin haberi verilir mi? Amerika haber vere vere mi geldi?" Erdoğan’ın müjdemiz olacak dediği teröristlerin Murat Karayılan ya da Cemil Bayık da olabileceği konuşuluyor.

YPG'li terörist Mazlum Kobani iade edilmeli

Adalet Bakanı Gül, YPG'li terörist Mazlum Kobani hakkında çıkarılan kırmızı bültenle ilgili olarak, "Kırmızı bülten çıkarıldı. Bu bülten 196 ülkede geçerli. Dün tekrar ABD'ye bir kez daha iletildi. Bu teröristin ABD'ye girmesi halinde yakalanıp Türkiye'ye iadesi gerekmektedir" demişti.