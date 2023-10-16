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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi! Miçotakis'le görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi! Miçotakis'le görüştü

Yeniakit Publisher
2023-10-16 18:59:00 - 2023-10-16 19:09:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi! Miçotakis'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar ve başta bölgedeki insan hakları ihlalleri olmak üzere, birçok kaygı verici gelişme ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel ve küresel çapta son derece olumsuz sonuçları olabilecek bu çatışmalı sürecin sonlandırılması için her türlü gayreti gösterdiğini ve buna devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan'dan çözüm çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ülkelerinin de barışı korumanın yanı sıra çatışmaların ve insan hakları ihlallerinin durdurulması için çaba gösterip dünyaya bu yönde mesaj vermesi gerektiğini belirterek tepkileri artıran değil, azaltan adımların bir an önce atılmasının doğru olacağını dile getirdi.

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