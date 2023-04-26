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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında rahatsızlandığı anlar! Eyvah eyvah sesleri duyuldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında rahatsızlandığı anlar! Eyvah eyvah sesleri duyuldu

Yeniakit Publisher
2023-04-26 00:54:00 -

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlarken rahatsızlandı. Stüdyoda bulunan gazeteciler kısa süreli bir panik yaşarken, eyvah eyvah sesleri duyuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Kanal 7 ve Ülke TV'nin ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu. Yayın sırasında gazetecilerden birinin sorusu yanıtsız kaldı. Gazeteci tedirgin olup ayağa kalkar gibi oldu. Tam bu sırada stüdyodakilerden biririnin çok kısık bir sele, “Eyvah eyvah” dediği duyuldu. Hemen ardından yayın kesildi.

Bir aradan sonra tekrar yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, programı zamanından önce noktaladı.

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