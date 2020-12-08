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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyaretinin detayları
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyaretinin detayları

8 Eylül Salı gününün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 19:38:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Aralık Perşembe günü Bakü'de düzenlenecek Zafer Geçidine katılacağı açıklandı.

Ziyaretin detayları açıklandı

İletişim Başkanlığı tarafından; ziyaretin detaylarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bu kapsamda, Bakü'de 10 Aralık'ta düzenlenecek ‘Zafer Geçidi Töreni'ne iştirak edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, açılan yeni dönemde, Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak, iki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkânlar değerlendirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulu Bütçe göüşmelerindeki konuşmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." dedi.

7 Aralık koronavirüs verileri paylaşıldı

24 saatte 196.902 test yapılırken, 32 bin 137 vaka ve 6 bin 420 yeni hasta tespit edildi. 7 Aralık Pazartesiş günü koronavirüs sebebi ile 203 hasta hayatını kaybetti.

Koronavirüs ve Grip nasıl ayırt edilir?

Uzman Dr. Belgin İkidağ, koronavirüsle gribin nasıl ayırt edileceğine ilişkin önemli ipuçları verdi. Dr. İkidağ, "Koronavirüs özellikle kış aylarında artış gösteren grip ile karıştırılabiliyor. Her iki virüsün de ortak belirtileri ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı, eklem ağrıları ve baş ağrısı olsa da, korona virüste gripten farklı olarak ishal, mide bulantısı, kusma, koku ve tat kaybı, konsantrasyon bozukluğu ve bilinç bulanıklığı görülebiliyor." dedi.

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