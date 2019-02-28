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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanına gelen küçük çocuğa sürpriz hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum mitingi sonrasında yanına gelip kendisine tespih hediye eden küçük Muhammed'e kendi tespihini hediye etti.

28 Şubat 2019 Perşembe 22:48

Erzurum'da miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı'nın yanına Muhammed Atabey adlı bir çocuk geldi ve tespih hediye etmek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve küçük Muhammed arasındaki diyalog ise gülümsetti.

Erdoğan'a tespih hediye etmek istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İstasyon Meydanı'ndaki mitingi sonrası alandan ayrılırken babası Atilla Dölekli ile yanına gelen 8 yaşındaki ilköğretim 2. sınıf öğrencisi Muhammed Atabey Dölekli, Erdoğan'a yöreye özgü oltu taşından tespih armağan etmek istedi.

"Ben de sana benim tespihimi hediye edeyim"

Dölekli'nin isteğini geri çevirmeyen Erdoğan, tespihi aldıktan sonra çocuğa "Olmadı şimdi. Ben de sana benim tespihimi hediye edeyim." dedi.

Erdoğan, çocuğun tespihi almak istememesi üzerine "Benim tespihimi beğenmeyeceksin. Senin elin de boş kalmasın." diyerek kuka tespihini Dölekli'ye armağan etti.

"Ölene kadar kaybetme"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sohbet ederek sevdiği çocuğa "Ölene kadar kaybetme." dedikten sonra Dölekli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Tespihe yüksek miktarda para teklif edenler var"

Muhammed Atabey Dölekli yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın hediyesinden çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan Erzurum'da karlı havada miting yaptı. Cumhurbaşkanımızın yanına gittiğimde ona tespihimi vermek istediğimi söyledim, o da kabul edip 'tamam' dedi. Sonra Cumhurbaşkanımız 'elin boş kalmasın' diyerek bana tespihini verdi ve 'ölene kadar sakla' dedi." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın tespihini ömür boyu saklayacağını dile getiren Dölekli, "Pazara kadar değil ölene kadar diye bir söz vardır, aynen öyle oldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın armağanı olan tespihi ölene kadar saklayacağım. Tespihe yüksek miktarda para teklif edenler var ama kimseye vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

Dölekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, büyüyünce cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 22:48
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