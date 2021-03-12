Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "vergi muafiyeti" müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Yeni dönemin dört temel üzerine oturtulacağını belirten Erdoğan bu maddelerin, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olacağını açıkladı.

850 bin esnafa vergi muafiyeti getirileceğinin müjdesini veren Erdoğan, "Elektronik defter uygulaması ile vergi kayıplarını ortadan kaldırıyoruz. Türkiye dijital vergi dairesi uygulamasını başlatıyoruz. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz" diye konuştu.