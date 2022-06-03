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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 21:21:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Mali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Mali'de siyasi geçiş sürecine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye olarak Mali'nin terörle mücadelesini desteklemeye devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali'nin de aynı şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesine destek olmasını beklediklerini ve FETÖ terör örgütünün Mali'deki faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Mali'nin kalkınmasına katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Erdoğan, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirecek adımları atacaklarını kaydetti.

 

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