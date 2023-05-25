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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-05-25 22:31:00 - 2023-05-25 22:59:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması!

CNN Türk canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile anlaşmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Sinan Bey'in bize katılımındaki farklılık herhangi bir pazarlıkla değil. Şu anda adeta Cumhur İttifakı’nın bir elemanı gibi çalışmalara başlamış durumda. 5.2 oy fazla da olabilir eksik de olabilir. Önemli olan sinerjiyi ortaya çıkarmak." diyen Erdoğan, pazarlığın Kılıçdaroğlu'nun yapısında olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

Hiçbir vaadim olmadı. Benim yapımda böyle bir şey söz konusu değildir. Bu Kılıçdaroğlu’nun işi. Pazar gününden sonra devenin kuyruğu kopacak. Bunun hesabını kendi tabanı ona soracak. Burada ortaklar içerisinden de bazı kopuşlar olacak.

Biz bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Terörle mücadelede bir defa bizim attığımız adımları kendisi de paylaşıyor. Bunun yanında Türklük dünyasında olan münasebetler. Mülteciler konusunda da tabi Suriye’nin kuzeyinde bizim briket evler planımız var. STK’lar vasıtasıyla kuruyoruz Katar’ın verdiği destekle de 1 milyon mülteciyi orada iskan edebilecek. Adımları atıldı. bu projeyi görenin ben gitmeyeceğim demesi mümkün değil.

 
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