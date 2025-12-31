Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova’daki hain saldırıda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit'in Ankara’daki ailesini telefonla aradı. Erdoğan, şehit ailesine taziyelerini ileterek sabır diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova’da görev başındayken uğradığı saldırı sonucu şehit düşen kahraman polis memuru Yasin Koçyiğit'in ailesiyle görüştü.
Ankara’da ikamet eden kederli aile ile telefonda konuşan Erdoğan, şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
