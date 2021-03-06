  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine baş sağlığı mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine baş sağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 18:51:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine baş sağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Erdoğan'dan şehit ailelerine baş sağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el araba fiyatları için bomba açıklama!
Ekonomi

İkinci el araba fiyatları için bomba açıklama!

İkinci el araba fiyatları artar endişesi devam ederken uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle iyice durma nokta..
Uzman isim konuya açıklık getirdi: Türkiye neden Cougar helikopterlerini satın aldı?
Gündem

Uzman isim konuya açıklık getirdi: Türkiye neden Cougar helikopterlerini satın aldı?

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, Bitlis'te meydana gelen ve 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili önemli bilgiler aktardı..
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden zehir zemberek ifadeler: Abim Cumhurbaşkanı olursa Fetullah Gülen'in eteğinin altında çalışır
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden zehir zemberek ifadeler: Abim Cumhurbaşkanı olursa Fetullah Gülen'in eteğinin altında çalışır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erkek kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay