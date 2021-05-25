Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedat Peker açıklaması geldi mi? Erdoğan, Sedat Peker hakkında konuştu mu?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'yi yakın markaja alarak karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara, fırsat kollayanlara, zemin yoklayanlara taviz veremeyiz, buyur edemeyiz, göz yumamayız." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugüne kadar akıntıya kapılıp, onun bunun dolduruşuna gelerek siyaset yapmadıklarını, bundan sonra da bunu yapmalarını kimsenin beklememesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, son zamanlarda ortaya çıkan mesnetsiz iddiaların, gündeme taşınan melun iftiraların, Türkiye aleyhine icra edilen bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız ele alınmasının mümkün olmadığını bildirerek, şöyle devam etti: "Türkiye’nin önünü kesmek için yarış halinde olanlarla, karar ve irade organlarına ambargo koymak maksadıyla algı düzenekleri kuranlar, herkes bilsin ki, ele ele vermişler, yıkım ittifakının potasında birleşmişlerdir. Tekraren uyarıyorum; oyun büyüktür, oyun kirlidir, oyun karanlıktır, çok boyutlu ve çok aktörlüdür. İkazen diyorum ki; hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı’nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sedat Peker için ne dedi?

Organize suç örgüt elebaşı Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialarla Cumhurabşkanı Erdoğan’ın ne diyeceği merak ediliyor. Sedat Peker'in iki haftadır gündemden düşmeyen açıklamalarına dair ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, suç örgütlerini ülkenini başına musallat olmaktan çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan ayrıca "Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasının ilgili bölümü şöyle: "19 yıl önce ülkenin yönetimini devraldığımızda yaptığımız en önemli işlerden biri de geçmişte terör örgütleri ve ideolojik kavgalar yanında suç örgütlerinin cirit attığı ülkemizin her yerinde huzuru sağlamak olmuştur. Yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde suç örgütlerini ülkenin ve milletin başına musallat olmaktan tamamen çıkardık."