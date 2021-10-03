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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık için spor çağrısı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık için spor çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı bakan ve danışmanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynadığı basketbol maçından video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 11:43:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık için spor çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, bazı bakan ve danışmanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynadığı basketbol maçından görüntüler de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer almıştı.

 

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