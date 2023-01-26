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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 20:37:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı

Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görseline yer verdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan'a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'in milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun…"

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