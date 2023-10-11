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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler: Teyakkuzda olun
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler: Teyakkuzda olun

Yeniakit Publisher
2023-10-11 22:11:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler: Teyakkuzda olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, İsrail-Filistin çatışması ayrıntılı biçimde ele alındı. İsrail-Filistin çatışması ve bölgede ortaya çıkan insani sorunların çözümü için yapılabilecekler ile sükunetin sağlanması adına bölgesel ve küresel düzeyde atılması gereken adımlar konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki kaygıları artıran çatışmalı süreç, ayrıntılı bir biçimde ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerginliğin bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve adil bir barışa müzakereler yoluyla ulaşılması için bir yol açılmasının hedeflendiğini söyledi. Bunun için Türkiye'nin samimi ve barışçıl çabalarına, başta bölge ülkeleri olmak üzere, uluslararası camianın desteğinin beklendiğini de belirtti.

Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar çerçevesinde son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin saldırılardan etkilenen masum sivillere yardım ulaştırılması için çalışma başlattığını, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının kabul edilemeyeceğini ve bölge ülkelerinin çatışmaların sona ermesi için yapıcı mesajlar vermesinin önemli olduğunu söyledi.
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Erdoğan: Teyakkuzda olun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların bölge geneline yayılma ihtimaline karşı teyakkuzda olunması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin, gerilimin sonlandırılması için arabuluculuk dahil, her türlü desteğe hazır olduğunu ifade etti.

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