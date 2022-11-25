Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "İstikrarlı bir şekilde artışını sürdürüyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nin üçüncü gemisinin denize indirilmesi töreni vesilesiyle Türkiye'de bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ile Şahbaz Şerif ortak basın toplantısı düzenliyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Pakistan'ın terörizmle mücadelesini destekliyoruz. Pakistan'ın acısı acımız, sevinci sevincimiz, başarısı başarımız.

Halklarımız arasındaki kardeşlik bağları arasında aldığımız güç ve ilhamla ilişkilerimizi her alanda ileri götürmek için çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. Pakistan ile birçok başarılı iş birliğimiz var. Ticaret hacmimiz istikrarlı bir şekilde artışını sürdürüyor.

FETÖ'nün Pakistan'daki yapılanmasına karşı vakitlice alınan önlemler ve destek için tüm Pakistan makamlarına teşekkür ediyorum. Bölgesel ve uluslararası konularda fikir teattisinde bulunduk.

Afgan halkının karşı karşıya bulunduğu insani krizlerin etkilerinin giderilmesini tesisen çalışmalarımızı sürdüreceğiz.