Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık balıkçılarımız dünayaya açılıyor

Müsilajla mücadelede erken davranıldığını belirten CumhurBaşkanı Erdoğan, balıkçılık alınında yüksek bir ihracat oranına erişildiğini belirterek, hedeflenen noktaların aşıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Sevgili İstanbulluları selamlıyorum. Su ürünleri avcılık vesilesiyle bir aradayız. 4.5 aylık hasret bugün sona eriyor. Vira bismillah diyerek denizlere açılacak avcılarımızın hep ağlarının dolu olmasını diliyorum. Balıkçılık sektörüne sağladığımız desteği en iyi siz biliyorsunuz. Bugüne kadar 313 milyon lira kıyı balıkçılarına ödeme yaptık. Asrın felaketini yaşadığımız deprem bölgesindeki depremzede balıkçıları kaderine terk etmedik. Deprem bölgesinde yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarın itibariyle 3.500 ile 60 bin lira arasındaki desteği depremzede balıkçılarımızın hanesine yatırıyoruz. Su ürünleri ihracatında 2023 yılı hedefimiz 1 milyar dolardır. Tam 4 yıl önce bu seviyeye ulaştık. Geçen yıl ihracatcılarımız 1.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiler. Yeni pazara girmesine rağmen Türk somonu çok ilgi gördü. Artık balıkçılarımız dünayaya açılıyor. Balıkçılarımız kurdukları balık işleme tesileriyle hem yerel halka destek sağlıyorlar hemde ülkemize döviz kazandırıyorlar. Aziz kardeşlerim her yaştan insanımız için balık yeri doldurulamaz bir besin kaynağıdır. 2022 Ekim'inde Marmara Denizi'nde görülen müsilaj bizlere bu işin safsaklanmaması gerektiğini göstermiştir. Müsilaj nedeniyle balıkçılarımız Marmara'da av gerçekleştirememişti. Hemen harekete geçtik. Marmara Denizi'nde ki müsilajı yine kısa sürede biz gerçekleştirdik. Bir daha müsilaj olmaması için el birliğiyle çalışıyoruz. Kontrol ve analizlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımzı güvenilir bir şekide balık tüketsin diye denetimlerimizi yine arttıracağız. Balıkçılarımızın sorunlarına çözüm gerçekleştireceğiz.