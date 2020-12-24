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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Noel" mesajı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Noel" mesajı:

"Tarih boyunca kurduğumuz devletlerde nasıl bir ve beraber yaşayıp topraklarımızı kalkındırdıysak, bugün ve gelecekte de farklılıklarımızı zenginlik görüp, karşılıklı saygıyla geleceğimizi daha müreffeh olacak şekilde inşa etmeye azmedeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 11:18:16 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Noel" mesajı:

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarih boyunca kurduğumuz devletlerde nasıl bir ve beraber yaşayıp topraklarımızı kalkındırdıysak, bugün ve gelecekte de farklılıklarımızı zenginlik görüp, karşılıklı saygıyla geleceğimizi daha müreffeh olacak şekilde inşa etmeye azmedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Noel Yortusu dolayısıyla yayımladığı mesajda, Hristiyan inancına mensup tüm vatandaşları tebrik etti.

Yaşadıkları toprakların bin yıllardır barış, huzur ve emin insanların yurdu olduğunu, din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetilmeden saygı ve sevginin esas alındığı kadim bir medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Bu eşsiz kadim medeniyetin mensupları olarak bizler, bölgemizdeki farklı kültürleri eşsiz bir zenginlik, medeniyet mozaiğimizin nadide parçaları olarak telakki ediyoruz. Tarih boyunca kurduğumuz devletlerde nasıl bir ve beraber yaşayıp topraklarımızı kalkındırdıysak, bugün ve gelecekte de farklılıklarımızı zenginlik görüp, karşılıklı saygıyla geleceğimizi daha müreffeh olacak şekilde inşa etmeye azmedeceğiz.

Hristiyanlığın farklı mezhep, gelenek ve kiliselerine bağlı Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel Yortularının, Türkiye'deki dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu bir kez daha tebrik ediyor, huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum."

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