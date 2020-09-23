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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya Yunanistan uyarısı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya Yunanistan uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Yunanistan'ın tüm tahriklerine rağmen sağ duyulu davrandığını söyledi. Erdoğan, gidişatın Yunanistan'ın atacağı adımlara bağlı olarak gelişeceği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 21:25:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya Yunanistan uyarısı

İletişim Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan görüşmede, Türkiye’nin Doğu Akdeniz meselesinde gerginliğin düşürülmesinden ve diyalogdan yana olduğunu sadece söylemleriyle değil eylemleriyle de açık ve net biçimde belirttiğini söyledi.

"Gidişat Yunanistan'ın adımlarına bağlı"

Yunanistan'ın bölgede gerginliği artırmak için her türlü adımı attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son derece sağ duyulu davrandığını ve bundan sonrasının Yunanistan'ın adımlarına bağlı olarak gelişeceğini açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Doğu Akdeniz'deki krizin çözümü için çaba sarf ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO dayanışmasının ve bu bağlamda Türkiye ile dayanışmanın bölgesel sorunların çözümü noktasındaki önemine vurgu yaptı.

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