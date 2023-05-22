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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Tamamına burs verilecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Tamamına burs verilecek

Yeniakit Publisher
2023-05-22 22:20:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Tamamına burs verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme dair yaptığı açıklamada, depremzede öğrencilere müjde verdi.

"Depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi alanların kredileri bursa dönüşecek, yurtlarda öncelikli yerleştirilecekler." ifadelerini kullandı.

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