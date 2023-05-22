Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Tamamına burs verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme dair yaptığı açıklamada, depremzede öğrencilere müjde verdi.
"Depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi alanların kredileri bursa dönüşecek, yurtlarda öncelikli yerleştirilecekler." ifadelerini kullandı.
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