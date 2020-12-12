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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları yakından ilgilendiren açıklama: Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları yakından ilgilendiren açıklama: Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız

Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış törenine video konferans yönetimiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 14:32:00 - 2020-12-12 15:08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları yakından ilgilendiren açıklama: Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gaziantep'imize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan vazgeçiyoruz. İnşallah vaka sayılarımızın düşmeye başlamasıyla kısıtlamaları azaltmaya başlayacağız.

Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık.

'Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız'

Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik. Böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini herhangi bir yıkıma izin vermeden bugüne kadar getirdik.

Aşı çalışmalarıyla önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyorum. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi olabilecek en iyi seviyeye getirebilmek adına çalışıyoruz.

Hukuki ve idari reformlarla, ülkemizi ilk 10'a sokmayı hedefliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız.

'Su kullanımına özen göstermemiz gerekiyor'

Su hayattır, ülkemiz zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde kullanmalıyız. Hep birlikte su kullanımına özen göstermemiz gerekiyor. Hem etkili hem de tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız var.

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