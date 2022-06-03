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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 19:29:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.

Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.

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Yorumlar

Bal

Stoltenberg sürekli iki hatta üç ve dört dille konuşuyor aynı NATO gibi... Aslında bizim özümüze uymayan bir 'kuruluş'.
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