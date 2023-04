Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Deprem bölgesinde 650 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. Dikey mimariye her zaman karşıydım. Devlerimiz afet sonrası çalışmalarında kendini ispat etti. Vatandaşlarımız bize güvensin. Risk kalkanı modelimiz yeni yol haritamız. Deprem, sel, yangın, kuraklık bütün bunlar afetlerin çeşitleri olarak önümüzde ve her zaman hazırlıklı olmamız lazım. 99 öncesi yapılan binaların risk analizini yapmaya başladık ve kısa sürede bitireceğiz. İstanbul'un 39 ilçesinde tüm risk unsurlarını ortaya çıkaracak bir harita oluşturduk. İstanbul'da 220 bin bina risk altındadır, acil dönüşüm gerekiyor. Ben bir örnek vereceğim, İstanbul'da ben Üsküdar'da oturuyorum, orada süratle kentsel dönüşüme gittik. Bizim davetimize icabet edenler binalarını yıktırdılar, kiralarını verdik. Evlerini yaptıktan sonra döndüler. Bize evet diyenler hallerinden çok memnun, bire on fiyatları arttı. "Başkanım biz yanlış yaptık" dediler beni çevirdiler. Ben size bunu dediğimiz zaman siz de yapsaydınız, sizin de binalarınız bitmiş olacaktı. Belediye başkanıma gerekli talimatı verdim. Bay bay Kemal ne diyordu? "Boğaza nazır binalarımızı yıktı" Sorsan Küplüce neresidir? Bilmez. Oradaki binalarda herkes halinden memnun. Zemin artı 3 binalar yaptık. Hakikaten gören "Keşke ben de buradan bir yer alabilseydim" der. Şu anda orasının havası, ağaçlandırma derken daha da güzel bir hal oluyor. Bitince muhteşem olacak. Kadıköy-Üsküdar'ın ortak paydası olan yerde, Kadıköy kabul etmediği için başlamamıştı.

İstanbul için rezerv şehir projesi

Kanal İstanbul ile birlikte rezerv kentler ortaya çıkacak. Kentsel dönüşümü kabul eden vatandaşlarımızı bu rezerv şehirlere taşıyacağız. İmar affı ile ilgili, katalog suçlar içinde yerini alacak. Köşeye sıkıştıracağız bu işin affı olmaz. Benim belediye başkanlığımda İstanbul'a giriş için vize demiştim. Dediler ki siz şehirden şehire girişi vizeye mi bağlayacaksınız? Bu Londra'da uygulanıyor. Bunlar dünyayı tanımıyor. İstanbul o zaman 8 milyondu. Şimdi yaklaşık olarak 16 milyon. O gün bunu söyleyenler şehircilik nedir göç nedir bunlardan haberleri yoktu.

Vizeye tabi oldukları için İstanbul'a herkes giremeyecekti. Dolayısıyla bu rakamlara ulaştı. Kaçak yapılaşma çok ileri derecede ve yapılaşma tehdit ediyor. Zemin etütleri yapılmıyor, ya da yapanlar dikey mimariye vurgun vuruyorlar. Bunun adı rant ekonomisi.

Rezerv kentler şudur, bir yeri birden yere naklederek, zemin tahlili yapmak. Avcılar aslında sağlam bir zemin değildir. Avcılar'dan al Beylikdüzü'ne kadar sıkıntılı yerlerdir. Denize yakın yerler hep hep sıkıntılı bölgeler. Siz orada hakikatan tüm etütleri yapmak sureti ile sağlam zeminde bir yapılanmaya gider, kentsel dönüşümü orada yaparsınız. Seyreltme şart. Bunu yaparsak kendimizi sağlama alırız.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti'nin aday listesi

AK Parti'yi biz kurduğumuz günden beri gelişimden yana olduk. Biz sıradan bir parti değiliz, hep değişimlere gittik. En az 3 dönem görev yapmış olan arkadaşlarımızda değişim yapalım dedik. Ara vermişse ayrı ama ara vermemişse istisnası olmadı. En yakın mesai arkadaşlarımızda da bu adımı attık. Hiçbirisi de bizi yana koydun demiyorlar. Hepsinin de bir görevi var. Bundan sonra da bu tür görevler olmayacak diye bir şey yok. Bütün bunlara bakarken her adaya ilişkin değerlendirmemiz oldu. Bölgenin nüfus yapısından hassasiyetlerine kadar tüm yapıyı masaya yatırmak sureti ile biz bu seçimleri tespitleri yaptık. Alt komisyon değerlendirmeleri üst komisyonda değerlendirip kararları öyle aldık.

Bakan sayısında değişim olacak mı?

Biz kalkıp da CHP diyor ya hepsine bir tane sana bir tane sana derken herkese Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözü verdi. Bizim öyle bol keseden atma durumumuz yok. Biz devlet nedir iyi biliriz. Bir Cumhurbaşkanı yardımcısıyla bu iş yürütülüyor. Ben devraldığımda 36 bakan vardı, biz onu 17 hatta 15'e kadar düşürdük. 17 bakanla işi tıkır tıkır yürütüyoruz. Bize teklif yapıyorlar, şu kurumu bakanlık yapsak? O kurum şuanda kurumsal olarak yürüyor mu? Niye bakanlık haline getireceksiniz. Daha da ileri gidiyorlar size bağlasak diyorlar. Zaten hepsi bana bağlı değil mi? İsraf için yollar arıyorlar.