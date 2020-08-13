Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan IMF açıklaması
AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IMF ile ilgili muhalefete göndermede bulundu. Erdoğan, "IMF'ye 22,5 milyar dolar borcumuz vardı. Biz bunu sıfırladık. Muhalefet borç alın diyor. Bu sizin işiniz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin Ankara'da konuştu.
Muhalefete 'IMF' göndermesi
Uluslararası Para Fonu'nu (IMF) gündemine alan Erdoğan, muhafete göndermede bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:
2002 Türkiye ekonomisi açısından dönüm noktası oldu. Yakaladığımız ivmeyle güçlü performans sergiledik. IMF'ye 22,5 milyar dolar borcumuz vardı. Biz bunu sıfırladık. Muhalefet borç alın diyor. Bu sizin işiniz.