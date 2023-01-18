Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hatırlayalım' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma sanayii alanında nereden nereye gelindiğini gösteren bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. 2002 ve 2023 tarihinin olması büyük dikkat çekti.
Savunma sanayii alanında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına girme yolunda dev adımlar atılırken, dışarıdan ve içeriden türlü provokasyonlar, iftiralar ve saldırılarla da karşı karşıya kalınıyor.
"Kısaca bir hatırlayalım…"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi alanında gelinen noktayı hatırlan bir videoyu sosyal medya hesabından, "Türkiye’nin hedef alınan savunma sanayisi nedir, nereden nereye gelmiştir; kısaca bir hatırlayalım…" sözleriyle paylaştı. Videoda 2002 ve 2023 tarihinin olması büyük dikkat çekti.
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