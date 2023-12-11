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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halil Umut Meler açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halil Umut Meler açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-12-11 23:59:00 - 2023-12-11 23:59:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halil Umut Meler açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saha içinde uğradığı yumruklu saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz.


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Ne olmuştu?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Yumruklu saldırının ardından Meler hastaneye kaldırılırken MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca gözaltına alındı.

Halil Umut Meler'e Ankaragücü başkanından yumruklu saldırı!
Halil Umut Meler'e Ankaragücü başkanından yumruklu saldırı!

Spor

Halil Umut Meler'e Ankaragücü başkanından yumruklu saldırı!

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