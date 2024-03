"Kirlenmişlik diz boyu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu kimse izah edemiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitinginde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Bursa'da sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bursa yüz yıllardır gönüllerimizi imar ediyor. Bu şehir ecdadımızın medeniyet anlayışının yaşayan örneğidir. bursa bu vasfını hiçbir zaman yitirmedi.

Bursa nasıl Balkanlar'dan Kafkaslar'a başı dara düşenlere kucak açmışsa biz de bu coğrafya ile bağlarımızı daima güçlendiriyoruz. Bursa nasıl sanayi ve tarım üretimindeki gücü ile dünyaya nam salmışsa biz de diplomaside aynısını sergiliyoruz. 14-28 Mayıs seçimlerindeki desteğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Her gelişimizde kalbimizin bir köşesini Bursa'da bırakıyoruz. Bugün Bursa'da katılım nedir diye sordum, rakamı aldım; 90 bin... Durmak yok.

Şimdi buradan Bursa ile birlikte Türkiye yüzyılına hazırlanıyoruz. Biz biliyoruz ki Bursa'nın boş lafla, yalanla dolanla işi olmaz. bursa emeğin, alın terinin üretimin şehridir. Bursa yatırıma esere, hizmete bakar. Bursa icraata bakar. Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda bizi en iyi anlayacak olan Bursa'dır. Yerli otomobil markamız Togg başta olmak üzere ülkemizin prestij eserlerine ev sahipliği yapıyor. Bursa'ya da böylesi yakışır. İnşallah bursa 31 Mart'taki tercihi ile bu duruşunu belediye yönetimlerine de yansıtacaktır. Biz de başkanlarımız ile el ele verip Bursa'nın önünde yeni bir dönem açmayı planlıyoruz.

Sanayinin, tarımın, turizmin iftiharı Bursa Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız. Bunun için kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

Kadir gecenizi ve bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bursa sadece maddi imkanların değil özgürlüğün de kıymetini iyi bilir. İstiklal mücadelesinde en büyük desteği veren yerlerden biri burasıdır. Osmanlı döneminde de Bursalı yiğitler gönül coğrafyamızın dört bir yanında destanlar yazmıştır. Hatta bu acılar üzerine yakılmış ağıtlar vardır.

Gazze'de oluk oluk akan Müslüman kanı karşısında kör sağır kesilenler başımıza benzer felaket gelse aynısını yapacak. Suriye'de, Libya'da Karabağ'da hangi adımı attıysak karşımıza da küresel ittifak bulduk. Ülkemizde etki edebildikleri her kesimi kışkırtmaya çalıştılar. Her seçimde aynı senaryoyu devreye soktular. Milletimiz ile bir olup bu oyunları bozduk. Kimi tuzakları hüsrana uğrattık kimisini sokakta durdurduk. Önümüzde bizi yine zorlu bir süreç bekliyor. Bu toprakları vatan yapmak için verdiğimiz için uğraşı vatanımızı elde tutmak için de vereceğiz. Ülkemiz muhalefetinin anlamak istemediği hakikat işte budur. Ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten kaçınmıyorlar. Bu uğurda PKK'ya FETÖ'ye, emperyalistlere göz kırpıyorlar. Proje zaten sıfır, icraat desen yok. Her türlü entrika kol geziyor. Çeşitli şehirlerde DEM ile neyin karşılığı karanlık ittifaklar kuruyor. Bundan öyle utanıyorlar ki saklamak için kırk takla atıyor. CHP'nin ihtirasları Demi de hallaç pamuğuna çevirdi. Toplam üye sayılı 500'ü bulmayan marjinal partiler sağa sola talimat veriyor. Ortada savunduklarını iddia ettikleri hak hukuk prensip namına bir şey kalmadı. Bize karşı ortalığı ayağa kaldıranlar CHP küstahlığı karşısında uslu kediye döndü. CHP'deki kirlenmişlik hali utanç verici. Çantalar dolusu avrolar, dolarlar... Bunları saymaya bile yetişemiyorlar. Görüntüleri kimse izah edemiyor. Paraların kime ait olduğunu izah edemiyorlar. Darbe güzellemelerini saymıyorum.

Hayat pahalılığından en fazla etkilenen kesim emeklilerimiz ve çalışanlarımız. 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin lira ödeme yaptık. Şimdi de promosyonları 8-12 bin aralığına yükselttik. Önümüzdeki temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafın prim gün sayısındaki adaletsizliği gideceğiz. Ev hanımlarımızın prim teşvikleri ile ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik.

Son 21 yılda Bursa'ya 327 milyar lira kamu yatırımı yaptık.