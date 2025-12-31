  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Uyku bozukluğu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar, şu adımların izlenmesini öneriyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Uyku bozukluğu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar, şu adımların izlenmesini öneriyor

Modern yaşam alışkanlıklarının tetiklediği "sosyal jetlag", 16-22 yaş arası gençlerin yüzde 40'ını tehdit ediyor. Türk Uyku Tıbbı Derneği Başkanı Prof. Dr. Zeynep Zeren Uçar, uykusuzlukla mücadele eden gençlere en doğal ilacın "sabah güneşi" olduğunu belirterek, "Saat 11.00’e kadar yarım saat güneş görmek, biyolojik saati yeniden kuruyor" dedi.

#1
Foto - Uyku bozukluğu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar, şu adımların izlenmesini öneriyor

Gece geç saatlere kadar süren dijital mesai ve öğleden sonraları bulan uyanma saatleri, gençlerde biyolojik ritmin bozulmasına yol açıyor. Uzmanların "sosyal jetlag" olarak tanımladığı bu durum, sadece fiziksel yorgunluğa değil, aynı zamanda sosyal hayattan kopuşa ve akademik başarısızlığa da kapı aralıyor.

#2
Foto - Uyku bozukluğu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar, şu adımların izlenmesini öneriyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Uçar, düzensiz yaşamın kişinin uyku saatlerini bozduğunu söyledi. Son yıllarda özellikle gençlerde uyku düzensizliğinin sık görülmeye başlandığını dile getiren Uçar, şunları kaydetti: "Zaman uyumsuzlukları nedeniyle sosyal ve biyolojik saat arasında meydana gelen dengesizliğe 'sosyal jetlag' diyoruz. Gençler aslında tam olarak bunu yaşıyor. Gençler geceleri geç yatıp günlerinin önemli bir kısmını uyuyarak geçiriyor. Gençler 'sosyal jetlag' dediğimiz bir kavramla karşı karşıya. Yani geç yatıyorlar ve geç kalkıyorlar. Geç kalktıkları için gündüzleri normal hayatlarını sürdüremiyorlar. Okul, iş hayatları sekteye uğruyor, aslında bizim için gizli bir tehlike. Geceleyin de çok geç yattıkları için vücutları ve beyinleri dinlenemiyor. Özellikle de ergenlik dönemi geç erişkinlikte çok görülen bir durum bu. 16-22 yaş arasındaki gençlerin yüzde 30 ila 40'ında bu durum bildirilmektedir." Uçar, sosyal jetlag yaşayanların uyku saatleri değiştiği için zamanında bile yatağa girseler uyuyamadıklarını belirtti.

#3
Foto - Uyku bozukluğu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar, şu adımların izlenmesini öneriyor

Hastaneye başvuran birçok gencin akşam ssaat 23.00'te yatağa girmesine rağmen çok geç saatlerde uyuyabildiğini anlattığını belirten Uçar, "Ertesi gün de doğal olarak öğleden sonra çok geç saatlerde uyanıyor. Bu durum bir süre sonra beyninizdeki uyku saatini bozuyor. Yine vücudumuzun kendisine salgıladığı melatonin saatleri var. O bozuluyor ve faz kayması meydana geliyor. Bu kişide bir kısır döngü halini alıyor. Kişi normal sosyal hayatını yaşamıyor. İş hayatı olamıyor ve arkadaş çevresinden bir süre sonra kopuyor. Geceleyin de daha çok mavi ışığa maruz kalıyor. Uyuyamadıkça daha çok tablete bakıyor, daha çok televizyon izliyor." ifadelerini kullandı. Uçar, sosyal jetlagın tedavi edilebilir bir durum olduğunun altını çizdi. "En geç saat 23.00'te uyumalarını sabah da saat 07.30 ya da 08.00'de kalkmalarını öneriyoruz"

#4
Foto - Uyku bozukluğu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar, şu adımların izlenmesini öneriyor

Uyku tedavisinin en az 4-6 hafta, en fazla ise 6 ay sürebildiğini anlatan Uçar, şöyle devam etti: "Uyku eğitiminin verilmesi, uyku saatlerinin düzenlenmesi ve kişilerde daha erken uykuya dalmak için ortamın düzenlenmesi lazım. Aynı saatte yatıp aynı saatte uyanmalarını öneriyoruz. Saat en geç 23.00'te uyumalarını, sabah da saat 07.30 ya da 08.00'de kalkmalarını öneriyoruz. Yatağa yatıp uyuyamazsak kalkıp 15 dakika içinde kitap okuması, müzik dinlemesi gibi rahatlatıcı bir aktivitede bulunarak tekrar yatağa girmeleri tavsiyelerimiz arasında. 21.00'den sonra televizyon, telefon gibi, mavi ışığa maruz kalmaması, evdeki ışıkların da mümkünse gün ışığına çevrilmesi ve ışık düzeyinin azaltılması gerekiyor ayrıca uyku sorunu çekenlerin gündüzleri vakit geçirmesi gerekiyor. Sabah güneşi uyku sorunu yaşayan gençler için önemli. Güneş, tek başına ilaç. Sabah saat 11.00'e kadar bir yarım saat bile güneş görseler akşam saat 21.00'den sonra vücudumuzdaki melatonin hormonu daha rahat salgılanabiliyor ama sabah güneşi olmayınca melatonin salgısı daha geç saatleri buluyor. Bu da uyku düzenini ve sistemini etkiliyor." Sosyal jetlag yaşayan ve tedavi için hastaneye başvuran 20 yaşındaki Batuhan Bulut da trafik kazası geçirdikten sonra hayatının değiştiğini ve uyuyamadığını söyledi. Son bir aydır uyku sorunu yaşadığını anlatan Bulut, "Sabahın 6'sında yatıyorum, saat 16.00'da kalkıyorum. Düzenim yok, hayatım yok. Gündüz vakti uyumuş oluyorum. Bütün gün uyuyorum. Ben de sosyal jetlag grubunun içindeyim. En çok arkadaşlarımla vakit geçirmeyi özledim." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin silahı İsrail'in aklını aldı
Teknoloji

Türkiye'nin silahı İsrail'in aklını aldı

ÇELİKKUBBE’nin bileşenlerinden HİSAR-A kabul atışında hedefi tam isabetle vurdu. İşte İsrail başta olmak üzere Türkiye düşmanlarının aklını..
Alın size CHP zihniyetinin en tipik örneği… CHP’li Başkan’ın ‘deprem bölgesi’ çıkışına tepkiler çığ gibi
Gündem

Alın size CHP zihniyetinin en tipik örneği… CHP’li Başkan’ın ‘deprem bölgesi’ çıkışına tepkiler çığ gibi

Deprem bölgesinde iki yılda teslim edilen 455 bin konutu hedef alan CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki’nin, “CHP olmasa çorba bile veremezdi..
Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...
Sosyal Medya

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

Deniz Zeyrek’in deprem konutları ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik eleştirileri, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Zeyrek’in "Bizim..
İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı
Sosyal Medya

İbrahim Tatlıses’in o görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Son söylediği şarkı ve elindeki engel herkesi derinden sarstı

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonrası uzun süre yaşam mücadelesi veren ve hayata tutunmayı başaran şarkıcı İbrahim Tatlıses, son perf..
CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı
Gündem

CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı

Gaziantep'te sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilginç bir "çorba evi" polemiği yaşandı. CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey Bele..
Mansur’un 3 tane hizmetini say: İP’li ismin cevabı tam evlere şenlik
Aktüel

Mansur’un 3 tane hizmetini say: İP’li ismin cevabı tam evlere şenlik

Bir televizyon programına katılan İP Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Ongun, Gazeteci Sinan Burhan’ın “Mansur Yavaş’ın 3 tane hizmetini s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23