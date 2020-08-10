Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Akdeniz çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.30'da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü. Erdoğan, kabine toplantısı ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkes için kabul edilebilir, herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'le ilgili yaptığı açıklamada, "Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla ve hakkaniyet temelinde çözümü için biz her zaman varız ve hazırız. Bu konuda sağduyu hakim olana kadar Türkiye olarak sahada ve diplomasi alanında kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Muhalefete IMF tepkisi

Erdoğan, "Birileri avucunu ovuşturuyor, ana muhalefet partisi... IMF'ye gidecekmişiz, bir şeyler isteyecekmişiz. Boşuna avucunuzu ovuşturmayın, biz o kapıları kapattık." dedi.

"Türkiye ne zaman irade ortaya koysa ekonomi üzerinden bir hesaplaşma devreye sokuluyor"

Başkan Erdoğan, "Türkiye, ne zaman küresel gündemlere ilişkin bir irade ortaya koysa ne zaman bölgesel hakları ile ilgili adımlar atsa ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye, ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir." ifadelerinde bulundu.

Koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19'la ilgili, "Ülkemiz, milyon kişi başına düşen vaka sayısında 73'üncü, milyon kişi başına düşen ölüm oranında 57'nci sıradadır." dedi.

Erdoğan, "Bu dönem sona erdiğinde, Türkiye dünyada salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktır. Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye, coğrafi konumu, lojistik ağ bağlantıları, üretim kapasitesi, insan kaynağı, bilgi ve becerisini kullanarak yeni bir başarı hikayesi yazacaktır." diye konuştu.