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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadan önce, EYT'liler hakkında açıklamada bulundu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadan önce, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Bu sırada Erdoğan, bir vatandaşın yönelttiği emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili sorusunu cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tesislere geldiği sırada bir kadın, makam aracının yanına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti. Daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı.

EYT açıklaması

Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, “Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" cevabını verdi. Bunun üzerine kadının, “Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" cevabın verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, "Toplantıya geç kalıyorum" diyerek buradan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 15:26
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı
  3. Faruk Ilgaz Tesisleri
  4. EYT
  5. eyt çıkacak mı
  6. Erdoğan EYT

YORUM YAZ

  • SerhatSerhat1 sa önce
    Demedi demeyin bu eyt bu hükümeti yıkacak.....
  • oktayoktay1 sa önce
     BİR AN ÖNCE ERKEN SECİM BUAKPP YETERİNCEİKTİDARDA KALDİ
  • O konuda biz de KızgınızO konuda biz de Kızgınız1 sa önce
    Sayın Başkanın bahsettiği yaratıklar. Chpkklı haramzadeler. Ostim de çalışan asgari ücretli işçiler değil...
  • SamiSami1 sa önce
    Toplantı dediğinizdemühim adamlar ali koç gibi tiplerin toplantısı milyonluk aç futbolculara asgari ücretlilerden sadaka isteyenler kulubü.
  • meyyidmeyyid2 sa önce
    doğru 40-50 yaşında emekli olunmaz.ama neden 25 yıl ödedikten sonra hala prim alıyorsunuz. en azından bunu kesin.emekli maaşı istemiyorum ama primde ödemeyeyim günüm dolduysa.resmi yaşımda dolunca maaş verirsiniz.haydi hodri meydan. dürüst lükse dürüstlük.adaletse adalet.
  • İbrahim Altuntepe İbrahim Altuntepe 2 sa önce
    Sayın başkanım, keşke aynı soruyu millet vekillerine, belediye başkanlarına da sorsanız. (40 yaşında emekli olmayı). Çünkü şu anda hiçbir eyt mağduru 40-50 yaşında emekli olamıyor.
  • İbrahim İbrahim 2 sa önce
    Sayın cumhurbaşkanımız maalesef sunu òğrenemedi, veya öğrenmek istemiyor. EYT demek 40 yaşında emekli olmak demek değil. Ben 26 yildır çalışıyorum, 9000 küsür pirim ödemişliğim var, halâ emekli olamıyorum. Yani sonradan çıkartılmış bir kanunla hakkım resmen gasp edilmiş durumda. Bu kadar basit, anlamayacak bişey yok aslında.
  • Ali RüzgarAli Rüzgar2 sa önce
    40 yaşında emeklilik olmaz. Buna katılmamak mümkün değil. Ama 35-40 yaşında emeklilik kanununu getiren beceriksiz siyasetçilerden dolayı 35 yaşında emekli olanların hala pirimlerini ödüyoruz. Madem ki kanunlar geriye doğru işletilebiliyor alın onlara verdiğiniz maaşları da görelim. Alamazsınız. Eee verdiğinizi alamıyorsunuz da neden kanunları geriye işletip insanları mağdur ediyorsunuz? 
  • dumanlıdumanlı2 sa önce
    Evet 40-45 yaşında emeklilik olmaz. Ancak 45 yaşından sonrada iş bulunmuyor. 
  • mikiforovmikiforov2 sa önce
    Millet, istanbul sözlesmesi eyt kadem suresiz nafaka genc evlilere zulum ve idam cezası işe yaramaz aile bakanlıgı konusunda olumlu adım bekliyor akp 2023 secimlerine girmeyi düşünmüyor sanırım yoksa sandığa gömülecek bu gidişle
  • E doğan E doğan 2 sa önce
    İnat ettin reis ama eyt başını yiyecek
  • davincidavinci2 sa önce
    eski memurlar çok süründü.çok yıllarını aç sefil geçirdiler.hem kira ödediler hem kooperatif taksiti.bugün memurlar bankaya gidiyor 3 gün sonra evlerine oturuyorlar.şimdikiler gibi her yıl tatilede gitmiş değiller.işsiz sayısı çok fazla.3-5 yılı sorun etmenin haksızlık olduğunu düşünüyorum.yeniler artık biraz fazla çalışsınlar.40 yaşında emekli olunmaz.40 yaş saçmalığından vazgeçsinler memurlar.akpli değilim tarafsız yazıyorum.bi orta yol bulunmalı.
  • YıldırımYıldırım2 sa önce
    Dünyanın hangi ülkesinde 40 45 yaşında emeklilik var.arastirin bakalım
  • CabirCabir2 sa önce
    Mevcut iktidarın ülkeye vereceği birşey kalmadı, İşsizlik , Pahalılık, gelir dağılımı adaletsizliği, tüketim toplumu, Üretimden uzaklaşmış bir Türkiye , Ekonomiyi bilen kurtarıcı Lider bekliyoruz.
  • kalelikaleli2 sa önce
    eyt şu veya bu makul sürede insanlar emekli edilmelidir.gençler işe alınmalıdır.bazı dairelerde adam 70 yaşını geçmiş halen çalışıyor galiba ölmese 90 ı boylayacak.eyt küçümsenmemelidir.millet bunun düzenlenmesi ve makul olmasından taraf.geçlere iş aş nasıl sağlanacak.özel sektörde çalışanlar gerçekten de ne olacak.diyelim güvenlik görevlisi bu adamı 65 yaşına kadar çalıştıracak mı özel sektör.devlet öyle değil.adam 80 sene çalışsa ses yok.
  • hamido hamido 2 sa önce
    Reis kusura bakma bu konuda haksızsın, ozaman herkes devlete çalışsın ölene kadar emekli olmayalım, ben razıyım. Nasıl olsa senenin yarısı tatil,çalışmasanda maaş alıyorsun Vs.
  • Yusuf ÖzcanYusuf Özcan3 sa önce
    30 yaşından sonra devlet de özel sektör de iş vermiyor.40 yaşında primini doldurmuşlara kim iş verecek
  • İsmail İsmail 3 sa önce
    60 yaşda olmaz yani insanın sağı solu tutmuyor cumhurbaşkanım 50 55 yaş biraz daha iyi bence kesinlikle düzenleme olmalı biz bakan gıbı memur gıbı masa başında oturmuyoruz hem beynimiz yoruluyor hem vucuden yoruluyoruz demir çelik işlerinde buna benzer işlerde dikkatinizi cekerım cumhurbaşkanım
  • Necmettin Necmettin 3 sa önce
    Reis çarpıtma 40 yaşında emekli olalım diyen yok sen neyin me olduğunu çok iyi biliyon
  • TurkTurk3 sa önce
    2023 de bu millet size 21 sene iktidar çok güle güle diyecek
  • İsmailİsmail4 sa önce
    50 yaşında değil , 100 yaşında olur emeklilik ...yazık çok yazık ... syn Erdoğan hala ders almış görünmüyor, bu insanlar kanun geriye işletilmesinden dolayı mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. Mevcut durumda çalışma hayatına başlayan bir kişi 65 yaşından evvel emekli olamıyor. Nedir bu eyt çözümsüzlüğündeki ısrar anlaya bilmiş değilim, ama yazık olacak bu millete ve kendilerine... Burada vatandaşın bir talebi var çözümsüzlükte ısrarın manası yok... Rabbim vicdan ve merhamet versin...
  • esereser4 sa önce
    özel sektördekilere iş garantisi verin
  • AhmetAhmet4 sa önce
    Olmaz tabi Reisim iş ii adamınaona buna bir sürü vergiaffıgetir.iş adamınabir sürüdestekvar hiç olur mu. Altta kalan ölsün tebrikederim.

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