  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklama:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklama:

"Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir" - "Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır" - "Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz" - "Kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 14:18:36 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır. Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz.

Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev'e ifade ettiğim gibi, Türkiye 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Mucize Doktor' dizisinde 'pes' dedirten skandal!
Medya

'Mucize Doktor' dizisinde 'pes' dedirten skandal! "RTÜK’e şikayet edin" çağrısı...

Skandal dizilerin ekranlara yansıtıldığı FOX TV’de yayınlanan ‘Mucize Doktor’ adlı dizide, çekimlerin hastanede yapılmasına rağmen koronavir..
'Şerbetli Faşist' şimdi de Kızılay'a sırnaştı
Gündem

'Şerbetli Faşist' şimdi de Kızılay'a sırnaştı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in her konuşmasında ‘Suriyelileri geri göndereceğiz’ açıklamaları ile gündeme gelen, Suriyeli vatandaş..
Fas'tan BM'de hainleri kızdıracak açıklamalar
Dünya

Fas'tan BM'de hainleri kızdıracak açıklamalar

Bazı hainlerin aksine Fas Başbakanı Saadeddin Osmani BM 75. Genel Kuruluna gönderdiği video mesajda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filist..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı