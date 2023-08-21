Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi ve enflasyon yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 saat süren kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik mesajlar veren Erdoğan, hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadeleyle ilgili 85 milyon vatandaşa seslenerek "Milletimizden biraz daha sabırlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

Her fırsatta altını çizdiğim gibi ülkemizin son 10 yılda maruz kaldığı siyasi saldırıya, terör örgütleri üzerinden organize edilen güvenlik tehditlerine ekonomik tuzaklarda eşlik etmiştir. 2018 yılından bu yana alenen ekonomimizi mahvetme hezeyanına kadar varmıştır. Mayıs seçimleri öncesinde de yine aynı senaryolar devreye alınmıştır. Bu süreçte milyarlarca doların bilinçli bir şekilde piyasadan çekilmesine kadar nice oyunlar oynanmıştır. Milli iradenin tercihi Türkiye Yüzyılı'ndan yana olunca hevesler kursaklarda kalmış ancak ekonomiyi sarsmıştır. Bugün Türkiye'nin ekonomik sorunları var ama hamd olsun bu sorunları aşacak potansiyelimiz ve programımız mevcuttur. Son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmelerin sabit olacağından kimse şüphe duymasın. Son aylarda ülkemizin risk primindeki düşüş, yurt dışı borçlanma faizlerinde azalma ve rezervlerdeki iyileşme sonuç verdiğini gösteriyor. Enflasyondaki yükselişin geçici olduğu her geçen gün daha da iyi gösteriyor. Düzenlemelere aykırı hareket ettiği tespit edilen otomobil sektöründe 211 milyon lira ticari tedbir cezası verildi. Milletimizin lokmasına göz diken aç gözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bugünkü toplantımızda bu konuda atılabilecek ilave adımları da değerlendirdik.

"Milletimizden biraz daha sabırlı olmalarını rica ediyoruz"

"Arttırdığımız vergiler memurlarımıza, asgari ücretlilerimize ve emeklilere yaptığımız ücret artışı enflasyon üzerindeki etkisini azaltacağız. Ekonomide birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın refah seviyesini en üst seviyeye çıkarmaktır. Milletimizin alım gücünü yeniden eskisinin de üzerine yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Esnafından, emeklisine tüm vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmaları, güvenmeleri ve attığımız adımların arkasında durmalarını rica ediyoruz.