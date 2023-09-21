Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

İletişim Başkanlığı açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Matemala Cyril Ramaphosa ile görüşmesinde, ikili ve çok taraflı seviyelerde yürütülen mevcut güçlü ilişkilerin daha da pekiştirilmesine yönelik atılacak adımlar ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel, küresel meselelerin ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Ramaphosa arasındaki görüşmeye ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklamada, Erdoğan'ın, New York'ta Türkevi'nde Ramaphosa ile bir araya geldiği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ve çok taraflı seviyelerde yürütülen mevcut güçlü ilişkilerin daha da pekiştirilmesine yönelik atılacak adımlar ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel, küresel meseleler ele alındı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, X sosyal medya hesabından "Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile New York'ta bir araya gelerek ikili ilişkilerimize ve bölgesel gelişmelere dair istişarelerde bulunduk. Türkiye olarak Afrika Kıtası ile yakın işbirliğimizi, ortaklığımızı ve dayanışmamızı devam ettireceğiz." paylaşımında bulundu.

BM Genel Kurulu için ABD’ye giden Başkan Erdoğan’ın temaslarını Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Dr. Zahid Akman da yakından takip ediyor.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'i kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.