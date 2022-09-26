Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dil Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dil Bayramı'nın, Türkçenin yaşatılmasına, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılmasına vesile olmasını diledi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dil Bayramı'nın, Türkçenin yaşatılmasına, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılmasına vesile olmasını diledi.
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