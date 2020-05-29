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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'demokratik ve ekonomik gelişim' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda demokratik ve ekonomik gelişmenin önemine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 00:13:00 -

Erdoğan paylaşımında, "Son 18 yılda demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz büyük mesafe, geleceğimize güvenle bakmamızda en önemli güç ve moral kaynağımızdır." ifadesini kullandı.

Erdoğan paylaşımında ayrıca bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasından bir bölümün yer aldığı videoya da yer verdi.

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