Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir programda gençlerle buluştu. Programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün bitirilmesi için başlatılan çözüm süreci ile alakalı da konuştu.

Erdoğan çözüm süreci ile ilgili olarak "Zaten bitti. Şu andaki zillet ittifakı, benim ifademle illet ittifakı, bunlarla bizimki birbirine benzer bir şey değildi." ifadelerini kullandı.