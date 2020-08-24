Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: Gerek zor kullanarak bunu gösterdik

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Kritik toplantıda Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ile ilgili izlenecek yol haritasının ele alındığı kaydedildi.

Öte yandan dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan koronavirüs (Covid) salgını da toplantının ana başlıkları arasında yer aldı.

Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Giresun'da 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Afetin duyulduğu andan itibaren devletimiz halkımızın yanında yer almıştır. Bugünkü kabine toplantımızda durumu etraflıca değerlendirdik. Giresun'daki vergi mükelleflerimizi mücbir sebep kapsamına alıyoruz. Bildirimlerin süresini 15 Aralık 2020'ye , tahakkuk eden vergilerin ödeme süresine 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıyoruz. Her türlü ceza, gecikme sürelerini 31 Aralık'a alıyoruz. 2020 yılı üçüncü geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin de alınmamasını kararlaştırdık. Amme borçlularından faizsiz şekilde 24 ay süreyle erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir dönemi başlattık"

Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak açıklarındaki Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfine ilişkin de mesajlar veren Erdoğan, "Her ne kadar ufak tefek petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip olsak bile bunlar ihtiyacımızın yanında devede kulak kalıyordu. Enerji ihtiyacımızın sürekli yükselmesi dışarıya bağımlılığımızı artırması anlamına geliyordu. Cari açığı bir türlü kapatamıyorduk. Önce yerli ve milli imkanlarımızı seferber ederek enerjideki bu açığa kısmi bir çözüm getirmeye çalıştık. Ancak petrol ve doğalgazdaki dışa bağımlılığımız ciddi bir düzeydeydi.Yeni bir dönemi başlattık. Derin denizi aramak için sondaj gemimizi alarak Bismillah dedik. Fatih, Yavuz, Kanuni adını verdiğimiz bu derin deniz sondaj gemilerimizde dünyanın en büyük filolarından biri olduk." dedi.

"Gerek zor kullanarak bunu gösterdik"

Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerle ilgili "Çalışmalarımızı engellemek isteyenlere gerek zor kullanarak hakkımızı savunacağımızı gösterdik" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ege'de de Akdeniz'in en uzun kıyısına sahip ülke olarak, ülkemizin hakkını hukukunu çıkarlarımızın gereğini yerine getirdik. 9. sondajımızda ülkemizin bugüne kadar tespit ettiği rezervi bularak emeklerimizin karşılığını aldık. Karadeniz'de Sakarya Gaz sahası adını verdiğimiz bölgede 320 milyar metreküp rezerve sahip doğalgaz kaynağı keşfettik. Ülkemizin geleceği açısından bu müjdeyi geçtiğimiz Cuma günü paylaştık. İnşallah bu müjdenin devamı gelecek. Tek kuyu değil 2-3-4 devam edecek. Bu kuyuların fazla oluşu umutlarımızı çok daha arttırıyor. Gazın çıkarılması 2023'ü bulacaktır. Akdeniz'de de güzel haberler alacağımıza inanıyorum."

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