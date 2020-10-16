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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul Milletvekili Esayan için başsağlığı mesajı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul Milletvekili Esayan için başsağlığı mesajı:

"Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:22:08 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İstanbul Milletvekili Esayan için başsağlığı mesajı:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"AK Parti MKYK üyemiz, İstanbul Milletvekilimiz, sevgili kardeşim Markar Esayan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müteveffa Markar kardeşimizin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız."

Paylaşımda, Markar Esayan'ın fotoğrafına da yer verildi.

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