Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylığını ilan eden CHP'li Özgür Özel çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Zirvesi için gittiği ABD'deki Türkevi'nde gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Geçtiğimiz günlerde CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. CHP'de genel başkanlık değişimi olur mu tartışmaları sürerken sizin değerlendirmeleriniz nasıl olur?" sorusu yöneltildi.

"O işlerle uğraşmam"

Erdoğan, "Beni bu çekişmeye veya bu çatışmaya katmayın. Ben kendi işime bakıyorum. Onlar da kendi aralarında kendi işlerine baksınlar. Çünkü ben o mu kazanır bu mu kazanır o işlerle uğraşmam." yanıtını verdi.

"Devlet Bey'le oturacağız, konuşacağız"

Cumhur İttifakının İstanbul ve Ankara adaylarının kim olacağına yönelik soruya da yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı'nın bu noktada bir sıkıntısı yok. Şu anda 81 vilayette başta İstanbul, Ankara olmak üzere bunu Devlet Bey'le oturacağız, konuşacağız. Nerede kimi gösteririz, istişarelerimizi yapıp ona göre büyük şehirler olsun diğerleri olsun buralardan isimleri inşallah hayırlısıyla belirleyeceğiz."

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"Kavga, gürültü olmadan adaylarımızı beraber belirleyeceğiz"

"Şu anda hemen 1 ay içerisinde bunlar belirlenir diye bir şey yok. Fakat biz buralardaki büyük şehirlerde kimler koç başı olabilir? Bu vilayetlerin dışında diğer illerde kimler olabilir? Bunları tespit edip garantiye gidecek şekilde bu illerde dayanışma halinde kavga, gürültü olmadan adaylarımızı beraber belirleyeceğiz."