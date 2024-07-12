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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu

Yeniakit Publisher
2024-07-12 22:52:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldığı Amerika dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada '3. Dünya Savaşı riski'ni değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki NATO Liderler Zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, son günlerde sıkça konuşulan olası 3. Dünya Savaşı'na ilişkin, "Bütün ülkelerin gerilim değil, barış ve huzur iklimini inşa edecek çabaları hayata geçirmesi gerekiyor" dedi.

NATO ZİRVESİ SONRASI 3.DÜNYA SAVAŞI RİSKİ

Uçaktaki gazetecilerden biri Erdoğan'a 3. Dünya Savaşı riski hiç olmadığı kadar sık belirtilmeye başlandı. Siz son 2 büyük uluslararası zirveye katıldınız. Şanghay Zirvesi, sonrasında NATO Zirvesi. Bu iki zirvenin sonunda bu riskin yüksek olduğunu görüyor musunuz? Böyle bir kaygınız var mı? Eğer varsa bunu engellemek için hangi somut adımlar atılması gerekir?" sorusunu yöneltti.

"GÖRMÜYORUM, GÖRMEK DE İSTEMİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu soruya "Doğrusu ben görmüyorum, görmek de istemiyorum." karşılığını vererek, "Dünyayı bundan önce savaşa sürükleyen gerekçeleri ve alınmayan önlemleri düşündüğümüzde bugün o hatalara düşmemeye özen göstermenin gerektiği ortadadır. Savaştan çok barışı söylemeli, barışı konuşmalıyız. Attığımız her adımı gerilim değil, barış için atmalı, planlarımızı barışı sağlamak ve kalıcı hale getirmek üzere yapmalıyız." dedi. Erdoğan, bütün ülkelerin gerilimi değil, barış ve huzur iklimini inşa edecek çabaları hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti.
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