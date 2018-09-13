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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 200 gün talimatı

Erdoğan, kabine ile yaptığı toplantıda birinci ve ikinci 100 günlük eylem planları çerçevesinde halkın taleplerinin karşılanmasının talimatını verdiği öğrenildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 08:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 200 gün talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında birinci ve ikinci 100 günlük eylem planı detaylarıyla ele alındı.

"HALKIN TALEPLERİNİ KARŞILAYIN"

Erdoğan, özellikle millet bahçeleri, enerji alanında atılacak adımlar ve savunma projelerinin zamanında bitirilmesi için bazı bakanlara talimat verdi. Hürriyet'te yer alan habere göre; Bakanlardan yerel seçimler öncesinde halkın taleplerine kayıtsız kalmamalarını ve halka dokunan projelere ağırlık verilmesini isteyen Erdoğan, projeleri yakından takip ettiğini de vurguladı.

Erdoğan’ın tüm bakanların katılımıyla kasım ayında açıklayacağı eylem planında, ekonomiye yönelik atılacak adımların ve yerel seçimlere dönük kısa vadede hayata geçirilecek icraatların ağırlıklı olarak yer alacağı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 08:14
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