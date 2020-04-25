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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1999 yılını hatırlatan anlamlı paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla 199'da kendisinin de seslendirdiği Erdem Bayazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinden dizeleri paylaştı.

2020-04-25 15:16:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1999 yılını hatırlatan anlamlı paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ınstagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına Erdem Beyazıt'ın şiirini de ekledi.

"Müslüman yürekler bilirim daha
Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet
Eller bilirim haşin hoyrat mert
Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır
Her kırışığı sorulacak bir hesabı
Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır.

Bütün bunların üstüne
Hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim
Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim...

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Yorumlar

Aynı zamanda şair

Reis o şiir kasedini tekrar yayınla veya yayınlattır şiir nasıl okunurmuş yeni nesilde duysun
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serdar-1.

nerden nereye.
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