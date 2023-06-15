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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk bayrağına çirkin saldırı! AK Parti'den İsviçre'ye tepki
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk bayrağına çirkin saldırı! AK Parti'den İsviçre'ye tepki

Yeniakit Publisher
2023-06-15 16:25:00 - 2023-06-15 16:47:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk bayrağına çirkin saldırı! AK Parti'den İsviçre'ye tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsviçre'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağının yakılmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağının yakılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz" diyen Çelik, İsviçre makamlarını eyleme göz yummasından ötürü şiddetle kınadığını belirterek, "İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İsviçre'de Türk bayrağına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin saldırı
İsviçre'de Türk bayrağına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin saldırı

Dünya

İsviçre'de Türk bayrağına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin saldırı


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