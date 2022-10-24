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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu! İlk oyunuzu kime verdiniz?
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu! İlk oyunuzu kime verdiniz?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da düzenlenen ''İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye'' Gençlik Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 01:35:00 - 2022-10-24 01:40:20

Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "İlk oyunuzu kime verdiniz?" sorusunu yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın cevabı sonrası alkış tufanı koptu.

"İlk oyunuzu hangi partiye verirdiniz?"

Bir gencin, "İlk oyunuzu kullandığınız seçimi hatırlıyor musunuz? Nasıl hissetmiştiniz? O dönem sizin oy eğiliminizi belirleyen etmenler nelerdi?" sorusuna Erdoğan, "Tabii! Öyle bir zor soru sordun ki. İlk oyu rahmetli Erbakan Hocamıza vermiştim. Onlar ne diyordu, 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız?' Biz çoluk çocuğa bırakmadık. Biz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın anlayışıyla gençlerimize bıraktık." yanıtını verdi.

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