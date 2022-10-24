Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu! İlk oyunuzu kime verdiniz?

Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "İlk oyunuzu kime verdiniz?" sorusunu yanıtladı. Başkan Erdoğan'ın cevabı sonrası alkış tufanı koptu.

"İlk oyunuzu hangi partiye verirdiniz?"

Bir gencin, "İlk oyunuzu kullandığınız seçimi hatırlıyor musunuz? Nasıl hissetmiştiniz? O dönem sizin oy eğiliminizi belirleyen etmenler nelerdi?" sorusuna Erdoğan, "Tabii! Öyle bir zor soru sordun ki. İlk oyu rahmetli Erbakan Hocamıza vermiştim. Onlar ne diyordu, 'Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız?' Biz çoluk çocuğa bırakmadık. Biz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın anlayışıyla gençlerimize bıraktık." yanıtını verdi.