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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

İş adamı Cavit Çağlar, Türkiye'de büyük bir değişim yaşandığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:14:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

İş adamı Cavit Çağlar, Günaydın'dan Tuğba Kalçık'a önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son yıllarda büyük bir değişim ve gelişim yaşadığını belirten Çağlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da övgüler yağdırdı.

"İnandığı şey için sonuna kadar mücade ediyor"

Çağlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tartışmasız çok önemli bir lider olduğunu belirterek, inandığı şey için sonuna kadar mücadele ettiğini söyledi. Çağlar, "Trump'ın Cumhurbaşkanımız için 'Birinci sınıf satranç oyuncusu' sözü gündem oldu. Sizce Erdoğan nasıl bir lider?" sorusuna Erdoğan ve Putin'in dünyaya karşı dik durduğunu belirterek ikisinin de büyük devlet adamları olduğunu söyledi. ABD Başkanı Trump'ın da Cumhurbaşkanımızla iyi geçinmek zorunda olduğunu geç de olsa anladığını belirten Çağlar, "Bakın Joe Biden'a ağzının payını verdi Trump. Biden'ın açıklamalarını çok hadsiz buldum. Biden, terbiyesizin teki." dedi.

"İktidarın hiç mi doğru bir politikası yok?"

Muhalefete de mesaj gönderen Çağlar, CHP'nin iktidarı hep eleştirdiğini belirterek "İktidarın hiç mi doğru bir politikası yok? El insaf. Üstelik böyle zor bir dönemde birlik olmamız gerekiyor. Kılıçdaroğlu her gün eleştiriyor." dedi. MHP'nin CHP gibi davranmanmadığını söyleyen Çağlar, Bahçeli'nin ülkesinin geleceğini düşünerek siyaset yaptığını ifade ederek "Eğer MHP de CHP gibi davransaydı, bugün ülke çok kötü bir ortama girerdi." dedi.

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Yorumlar

Mikail okuroğlu

Teşekkürler sayın iş insanı teşekkürler..
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Kaan

Bence övgü kadar sıkıntılı bir şey yok, devlet başkanı görevini yapıyor, ülkesinin refahı için çalışıyor ve başarılı oluyorsa bu doğru ve normal olandır. Bunu övmek niye? Ama tam tersini yapıyor çalışmıyorsa o vakit eleştirmek gayet doğal... Bu nedenle övgüler hep sıkıntılı olmuştur...
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